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19 мая, 11:27
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Людмила Унгунова из Целинного района стала победителем регионального этапа 13 Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Людмила Унгунова из Целинного района стала победителем регионального этапа 13 Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Ольга Мукобинова стала лучшей в специальной номинации «За волю к победе!». А самый старший участник чемпионата Альбина Ушакова была награждена благодарственным письмом Министерства соцразвития, труда и занятости. Призеры будут представлять Республику на федеральном этапе, который пройдет в июне. Об этом сообщает пресс-служба профильного ведомства.

Фото: Администрация Целинного района Калмыкии

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