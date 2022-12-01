19 мая, 11:27
Людмила Унгунова из Целинного района стала победителем регионального этапа 13 Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров
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Ольга Мукобинова стала лучшей в специальной номинации «За волю к победе!». А самый старший участник чемпионата Альбина Ушакова была награждена благодарственным письмом Министерства соцразвития, труда и занятости. Призеры будут представлять Республику на федеральном этапе, который пройдет в июне. Об этом сообщает пресс-служба профильного ведомства.
Фото: Администрация Целинного района Калмыкии