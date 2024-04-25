Сегодня в Калмыкии прошёл «Диктант Победы»

Патриотическая акция объединила жителей разных регионов и 60 зарубежных стран. В Республике действовали 43 площадки, где все желающие могли проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны. В этом году вопросы были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда.

Для каждого жителя страны изучение истории своей Родины-святой долг и обязанность. Благодаря этому сохраняется память о подвиге наших предков, отметили участники мероприятия.