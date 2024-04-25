26 апреля, 17:45
 25 °C
98,71
92,13
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 апреля, 14:37
НовостиСобытие

Сегодня в Калмыкии прошёл «Диктант Победы»

Сегодня в Калмыкии прошёл «Диктант Победы»

Патриотическая акция объединила жителей разных регионов и 60 зарубежных стран. В Республике действовали 43 площадки, где все желающие могли проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны. В этом году вопросы были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда.

Для каждого жителя страны изучение истории своей Родины-святой долг и обязанность. Благодаря этому сохраняется память о подвиге наших предков, отметили участники мероприятия.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия