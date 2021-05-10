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3 июня, 15:29
НовостиСпорт

В степной столице пройдет Городская Спартакиада

В степной столице пройдет Городская Спартакиада

Все на занятия спортом! Молодёжная спортивная общественная организация проводит регистрацию участников на Городскую Спартакиаду, она состоится уже в эту субботу.

В программе спортивного праздника, который пройдёт на стадионе «Восточный»: футбол, волейбол, стритбол, армрестлинг, перетягивание каната, национальные виды спорта и множество других увлекательных состязаний.

Заявку на участие можно подать по номеру 8-926-346-79-48 или обратиться на страницу организаторов в социальных сетях.

 

 

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