В степной столице пройдет Городская Спартакиада

Все на занятия спортом! Молодёжная спортивная общественная организация проводит регистрацию участников на Городскую Спартакиаду, она состоится уже в эту субботу.

В программе спортивного праздника, который пройдёт на стадионе «Восточный»: футбол, волейбол, стритбол, армрестлинг, перетягивание каната, национальные виды спорта и множество других увлекательных состязаний.

Заявку на участие можно подать по номеру 8-926-346-79-48 или обратиться на страницу организаторов в социальных сетях.