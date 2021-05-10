Сегодня стартовал ЕГЭ по русскому языку

Его проведут в два дня в целях безопасности, чтобы избежать массового скопления участников в одном месте. За парты сели ребята, поступающие в ВУЗы. На дому организовано 5 пунктов. Одна из площадок развернулась в школе №21.

В этом году, по-прежнему, на первый план выходит безопасность всех участников. Защитные средства обязательны только для организаторов. Рассадили выпускников на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. В аудитории – не больше десяти человек. Среди тех, кто решил продолжить обучение в ВУЗе - Милана Эрдниева. Будущему доктору предстоит еще испытание по химии и биологии. Но она призналась, что подготовке к экзамену по русскому языку уделила больше времени.

А Николаю Помпаеву и Данилу Сологубову для поступления в технический ВУЗ нужна еще профильная математика. Напомним, базовый уровень по этой дисциплине отменили. Единственный обязательный предмет, по их мнению, самый сложный, поэтому волнуются за результат.

Не меньше детей при сдаче ЕГЭ волнуются родители. Элина Помпаева приложила все усилия, чтобы снизить риск стресса. Помогала сыну Николаю придерживаться определенного режима дня.

А организаторы делают все, чтобы сдача экзамена была не только безопасной, но и комфортной. В аудиториях, помимо рециркуляторов, обязательны приборы контроля температуры воздуха. Всего в республике в Государственной аттестации примут участие более 1 600 выпускников одиннадцатых классов. И только 138 человек отказались от сдачи ЕГЭ. Им оценки выставят по итогам учебного года.