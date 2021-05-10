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3 июня, 14:40
НовостиСпорт

В Элисте проходит финального этапа Республиканского турнира «Кожаный мяч»

В Элисте проходит финального этапа Республиканского турнира «Кожаный мяч»

 

Сегодня на запасном поле стадиона «Уралан» состоялось торжественное открытие финального этапа Республиканского турнира «Кожаный мяч» среди детей 2010-2011 годов рождения.

Матчи пройдут в два дня. За звание лучшего будут бороться 8 команд: две городские и шесть районных. Призёры будут награждены памятными статуэтками, кубками и дипломами. А победитель получит право выступить на  Всероссийском этапе, в городе Ессентуки Ставропольского края.

 

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