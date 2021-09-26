В степной столице продолжаются санитарные рейды

Сегодня комиссия, в которую входят специалисты службы финансово-бюджетного контроля, проверяют магазины, автобусы и учреждения.

В поле зрения проверяющих магазин «Белая птица». Здесь идет бойкая торговля. Но продавца не смущает, что не все покупатели в масках, а из-за отсутствия разметок не соблюдается социальная дистанция. Эти явные нарушения и найдут отражения в актах.

А вот поговорить с покупателями – нарушителями не удается. Многие стараются тут же покинуть магазин. Но в общественном транспорте, где тоже проводят проверку по соблюдению масочного режима, члены комиссии, все же, пообщались с теми, кто пренебрегает мерами безопасности.

Рейдовая бригада Службы финансово- бюджетного контроля планирует побывать еще в ряде бюджетных организаций и на объектах общественного питания. Как сообщила заместитель руководителя ведомства Замира Бембиева, на этот час по итогам проверки 18 учреждений составлено 15 протоколов. Мероприятие плановое. Рейды проводятся с марта 2020 года, с момента опубликования Указа Главы республики о мерах борьбы с коронавирусом и ограничениях.

По словам специалистов, в борьбе с пандемией коронавируса важны совместные усилия, в том числе сознательность граждан, их желание соблюдать все меры предосторожности, чтобы не допустить ухудшения ситуации по коронавирусу. Радует, что таковых - большинство.