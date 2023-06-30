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3 июля, 10:39
Новости

В степной республике ведется подготовка к предстоящему отопительному сезону

В степной республике ведется подготовка к предстоящему отопительному сезону

В Элисте уже готовы 54 процента многоквартирных домов. Так, из 360 многоквартирных домов с централизованным теплоснабжением больше чем в половине уже провели промывку и опрессовку внутридомовых сетей отопления. Управляющие компании продолжают плановые работы по замене ветхих и не прошедших испытания тепловых сетей. На особом контроле и подготовка социально-значимых учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба минжкх и энергетики.

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