Сегодня жители Калмыкии могут присоединиться к акции «Проверь свою память»

Ее организует Республиканская больница им. Жемчуева для раннего выявления деменции и когнитивных нарушений. На прием к неврологу могут записаться жители старше 60 лет со снижением памяти, ранее не обследованные.

Отметим, что в акции не участвуют те, кто уже получает лечение на основе поставленного диагноза. Она продлится до 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба ресбольницы.