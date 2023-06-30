3 июля, 10:40
Сегодня жители Калмыкии могут присоединиться к акции «Проверь свою память»
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Ее организует Республиканская больница им. Жемчуева для раннего выявления деменции и когнитивных нарушений. На прием к неврологу могут записаться жители старше 60 лет со снижением памяти, ранее не обследованные.
Отметим, что в акции не участвуют те, кто уже получает лечение на основе поставленного диагноза. Она продлится до 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба ресбольницы.