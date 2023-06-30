3 июля, 12:41
 31 °C
96,02
88,38
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 июля, 09:40
Новости

В лечебном отделе Городовиковской ветстанции провели удаление зубов кошке

В лечебном отделе Городовиковской ветстанции провели удаление зубов кошке

Специалисты установили, что ухудшение их состояния зубов связано с пожилым возрастом животного, они были поражены кариесом и перидантитом. Было решено удалить пораженные зубы. Теперь после оперативного вмешательства животному прописана специальная диета, состоящая из мягких кормов, тщательно проваренной и перемолотой пищи.

Управление ветеринарии республики напоминает владельцам домашних питомцев о необходимости следить за их здоровьем.

Фото: Управление ветеринарии Республики Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия