В лечебном отделе Городовиковской ветстанции провели удаление зубов кошке

Специалисты установили, что ухудшение их состояния зубов связано с пожилым возрастом животного, они были поражены кариесом и перидантитом. Было решено удалить пораженные зубы. Теперь после оперативного вмешательства животному прописана специальная диета, состоящая из мягких кормов, тщательно проваренной и перемолотой пищи.

Управление ветеринарии республики напоминает владельцам домашних питомцев о необходимости следить за их здоровьем.

Фото: Управление ветеринарии Республики Калмыкия