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12 октября, 16:48
Новости

В степной республике учреждено новое почётное звание

В степной республике учреждено новое почётное звание

На минувшей сессии Народного Хурала принято решение о том, что особые заслуги высокопрофессиональных работников органов и учреждений социальной защиты населения будут отмечаться званием "Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Калмыкия".

Ранее для этого использовалось звание "Заслуженный работник народного хозяйства". Сегодня в этой сфере трудятся более 1700 человек.

Эту награду могут получить также сотрудники региональных отделений Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, где трудятся ещё почти полсотни специалистов. Эти люди приходят со своей заботой и вниманием в семьи и дома каждому из нас. На их попечении находится практически всё население республики.

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