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12 октября, 17:29
Новости

"Письма лета"

Название выставки студии "Арт-скворечник", которая открылась в стенах Национальном музея им. Н. Пальмова в Элисте. По словам руководителя Герензел Богаевой, "детские послания видятся как своеобразный архив впечатлений и воспоминаний о самой беззаботной, счастливой поре".

Учащиеся детской студии - победители многих российских и международных конкурсов. Организаторы приняли решение: экспозиция будет работать до конца года.

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