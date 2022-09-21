"Письма лета"

Название выставки студии "Арт-скворечник", которая открылась в стенах Национальном музея им. Н. Пальмова в Элисте. По словам руководителя Герензел Богаевой, "детские послания видятся как своеобразный архив впечатлений и воспоминаний о самой беззаботной, счастливой поре".



Учащиеся детской студии - победители многих российских и международных конкурсов. Организаторы приняли решение: экспозиция будет работать до конца года.