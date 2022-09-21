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12 октября, 16:24
Новости

В республике продолжается вакцинация от гриппа

В республике продолжается вакцинация от гриппа

Прививку можно сделать бесплатно при наличии медицинского полиса. Через 2-3 недели формируется иммунитет, и риск заражения значительно снижается.

Перед тем, как сделать прививку, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом. На сегодняшний день вакцину в республике получило чуть более 60 тысяч человек.

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