Прокурор Кетченеровского района Виктор Абушинов провёл прием граждан поселков Алцынхуты и Чкаловский

Встреча состоялась в формате «живого» общения. На прием обратилось четыре жителя по вопросам пенсионного, трудового, законодательства о здравоохранении, об общих принципах организации местного самоуправления. Заявители получили устные разъяснения и правовую помощь.



Отметим, что выездная приемная прокуратуры создана для удобства жителей отдаленных населённых пунктов.