17 мая, 09:37
Прокурор Кетченеровского района Виктор Абушинов провёл прием граждан поселков Алцынхуты и Чкаловский
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Встреча состоялась в формате «живого» общения. На прием обратилось четыре жителя по вопросам пенсионного, трудового, законодательства о здравоохранении, об общих принципах организации местного самоуправления. Заявители получили устные разъяснения и правовую помощь.
Встреча состоялась в формате «живого» общения. На прием обратилось четыре жителя по вопросам пенсионного, трудового, законодательства о здравоохранении, об общих принципах организации местного самоуправления. Заявители получили устные разъяснения и правовую помощь.
Отметим, что выездная приемная прокуратуры создана для удобства жителей отдаленных населённых пунктов.