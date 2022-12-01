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17 мая, 09:37
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Прокурор Кетченеровского района Виктор Абушинов провёл прием граждан поселков Алцынхуты и Чкаловский

Прокурор Кетченеровского района Виктор Абушинов провёл прием граждан поселков Алцынхуты и Чкаловский

Встреча состоялась в формате «живого» общения. На прием обратилось четыре жителя по вопросам пенсионного, трудового, законодательства о здравоохранении, об общих принципах организации местного самоуправления. Заявители получили устные разъяснения и правовую помощь.

Отметим, что выездная приемная прокуратуры создана для удобства жителей отдаленных населённых пунктов.

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