В стенах Русской национальной гимназии завершился межрегиональный фестиваль «Робофест – инженеры будущего»

Отборочный этап в этом году проходил по таким направлениям как «Первая лего-лига», «Робототехника», «Программирование», «Инженерные Кадры России», «Робо-ферма», «Выставка». И завершился семинаром «Современные тенденции в научно-техническом творчестве. Перспективы развития».

Среди участников - около 200 человек от 5 до 18 лет, включая 40 команд из шести населенных пунктов Калмыкии.

Фестиваль по робототехнике – победитель конкурса Фонда президентских грантов. Его основная цель – повышение престижа инженерных профессий и поддержка талантливой молодежи. Учредители отмечают, что участие в соревнованиях побуждает молодое поколение к моделированию и конструированию, а также повышает активность личности в выборе профессии. В церемонии открытия принял участие глава правительства Калмыкии Юрий Зайцев.