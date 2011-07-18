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15 февраля, 11:08
НовостиОбразование

В стенах Русской национальной гимназии завершился межрегиональный фестиваль «Робофест – инженеры будущего»

В стенах Русской национальной гимназии завершился межрегиональный фестиваль «Робофест – инженеры будущего»

 

Отборочный этап в этом году проходил по таким направлениям как «Первая лего-лига», «Робототехника», «Программирование», «Инженерные Кадры России», «Робо-ферма», «Выставка». И завершился семинаром «Современные тенденции в научно-техническом творчестве. Перспективы развития».

Среди участников - около 200 человек от 5 до 18 лет, включая 40 команд из шести населенных пунктов Калмыкии.

Фестиваль по робототехнике – победитель конкурса Фонда президентских грантов. Его основная цель – повышение престижа инженерных профессий и поддержка талантливой молодежи. Учредители отмечают, что участие в соревнованиях побуждает молодое поколение к моделированию и конструированию, а также повышает активность личности в выборе профессии. В церемонии открытия принял участие глава правительства Калмыкии Юрий Зайцев.

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