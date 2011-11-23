15 февраля, 08:26
 -6 °C
89,61
73,94
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 февраля, 10:05
НовостиСобытие

Сегодня свой 99 День рождения отмечает Тимофей Яковлевич Кутыгин

Сегодня свой 99 День рождения отмечает Тимофей Яковлевич Кутыгин

Он – ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Калмыкии, участник Сталинградской, Курской битвы, один из тех, кто освобождал от фашистских захватчиков Украину, Белоруссию, Латвию, Литву, Польшу. С боями фронтовик дошел до самого Берлина, где 8 мая встретил долгожданную Победу. Этот день, по словам ветерана, навсегда останется для него самым памятным. За вклад, который Тимофей Яковлевич внес в общее дело Победы, он был удостоен Ордена красной звезды и Отечественной войны I и II степени, две медали «За отвагу», «За победу над Германией». И это только часть знаков отличия.

 А уже в послевоенное время Кутыгин ударно трудился, возрождая разрушенную республику. Несмотря на почтенный возраст и пройденные жизненные испытания, ветеран и сейчас, по-прежнему, в строю.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Другие новости по теме
Городской форум медицинских работников обсудит вопросы модернизации здравоохранения Калмыкии
23 ноября 2011, 17:20
Городской форум медицинских работников обсудит вопросы модернизации здравоохранения Калмыкии
Правительствин президиумин сүүр эндр болв
29 января 2013, 19:12
Правительствин президиумин сүүр эндр болв
В Кремле пройдет заседание оргкомитета "Победа"
17 марта 2015, 22:00
В Кремле пройдет заседание оргкомитета "Победа"
История калмыцкого спидвея
Смотреть видео
24 апреля 2017, 20:30
История калмыцкого спидвея
Зарядка с чемпионом
Смотреть видео
17 мая 2018, 15:58
Зарядка с чемпионом
В этнохотоне — Праздник непослушания
Смотреть видео
21 мая 2018, 15:28
В этнохотоне — Праздник непослушания
Элиста вошла в десятку лучших городов России
Смотреть видео
6 января 2020, 15:20
Элиста вошла в десятку лучших городов России
Сегодня отметили старый новый год
Смотреть видео
13 января 2020, 15:20
Сегодня отметили старый новый год
Бату Хасиков поздравил жителей республики с Днём государственного флага
22 августа 2020, 08:04
Бату Хасиков поздравил жителей республики с Днём государственного флага
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия