Сегодня свой 99 День рождения отмечает Тимофей Яковлевич Кутыгин

Он – ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Калмыкии, участник Сталинградской, Курской битвы, один из тех, кто освобождал от фашистских захватчиков Украину, Белоруссию, Латвию, Литву, Польшу. С боями фронтовик дошел до самого Берлина, где 8 мая встретил долгожданную Победу. Этот день, по словам ветерана, навсегда останется для него самым памятным. За вклад, который Тимофей Яковлевич внес в общее дело Победы, он был удостоен Ордена красной звезды и Отечественной войны I и II степени, две медали «За отвагу», «За победу над Германией». И это только часть знаков отличия.

А уже в послевоенное время Кутыгин ударно трудился, возрождая разрушенную республику. Несмотря на почтенный возраст и пройденные жизненные испытания, ветеран и сейчас, по-прежнему, в строю.