15 февраля чествуют воинов-интернационалистов

Более 30 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. 10 лет продолжался вооруженный конфликт. Среди тех, кто выполнял задание Родины, было около двух тысяч уроженцев Калмыкии. 15 человек навсегда остались на чужой земле. Торжественные мероприятия в республике отменены в связи с эпидситуацией.

А сегодня наши корреспонденты расскажут солдатах, родных и близких в рамках Всероссийского проекта «Диалог с Героями». Они ответят на вопросы ребят, а также поделятся историями о своей жизни, армии, суровых военных буднях солдата. Подробнее в выпусках «Вести Калмыкия».