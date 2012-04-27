15 февраля, 08:19
 -6 °C
89,61
73,94
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 февраля, 11:17
НовостиПамять

15 февраля чествуют воинов-интернационалистов

15 февраля чествуют воинов-интернационалистов

 Более 30 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. 10 лет продолжался вооруженный конфликт. Среди тех, кто выполнял задание Родины, было около двух тысяч уроженцев Калмыкии. 15 человек навсегда остались на чужой земле.  Торжественные мероприятия в республике отменены в связи с эпидситуацией.

А сегодня наши корреспонденты расскажут солдатах, родных и близких в рамках Всероссийского проекта «Диалог с Героями». Они ответят на вопросы ребят, а также поделятся историями о своей жизни, армии, суровых военных буднях солдата. Подробнее в выпусках «Вести Калмыкия».

 

 

 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Другие новости по теме
Стадиону «Уралан» ищут достойное применение
27 апреля 2012, 14:09
Стадиону «Уралан» ищут достойное применение
В Калмыкии начались Кирилло-мефодиевские чтения
28 апреля 2012, 17:10
В Калмыкии начались Кирилло-мефодиевские чтения
Манһдур Дала лам гегән төрж мендлсн өдрт нерәдгдсн байр болх
5 июля 2013, 18:50
Манһдур Дала лам гегән төрж мендлсн өдрт нерәдгдсн байр болх
Алексей Орлов победил на выборах с большим отрывом от соперников
Смотреть видео
16 сентября 2014, 17:16
Алексей Орлов победил на выборах с большим отрывом от соперников
Определились призеры чемпионата республики по футболу
Смотреть видео
17 октября 2016, 17:27
Определились призеры чемпионата республики по футболу
Ситуацию с транспортным сообщением обсудили на рабочем совещании у Главы региона
Смотреть видео
10 октября 2017, 20:57
Ситуацию с транспортным сообщением обсудили на рабочем совещании у Главы региона
В МВД Калмыкии подвели итоги операции "Нелегальный мигрант 2017»
Смотреть видео
12 октября 2017, 14:48
В МВД Калмыкии подвели итоги операции "Нелегальный мигрант 2017»
Лучшая многодетная семья страны проживает в поселке Чкаловский
Смотреть видео
13 августа 2019, 15:43
Лучшая многодетная семья страны проживает в поселке Чкаловский
Сегодня завершается приемка школ Калмыкии
Смотреть видео
15 августа 2019, 15:21
Сегодня завершается приемка школ Калмыкии
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия