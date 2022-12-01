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12 мая, 09:48
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В стенах ледового центра "Джунгар" прошли первые учебно - тренировочные сборы по фигурному катанию

В стенах ледового центра "Джунгар" прошли первые учебно - тренировочные сборы по фигурному катанию

Как сообщает пресс-служба учреждения, за девять дней сборов девочки посетили занятия под руководством мастера спорта международного класса Дмитрия Белика, освоили новые элементы и усовершенствовали свои навыки. Все участницы получили памятные подарки.

Фото: Ледовый центр "Джунгар"

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