В парке Победы прошел ежегодный республиканский смотр казачьих классов "Георгиевский марш"

Мероприятие было приурочено к Дню Святого Георгия Победоносца и празднованию 9 мая. В мероприятии приняли участие учащиеся классов казачьей направленности школ Элисты и Приютненского лицея имени Карпенко, а также Казачьего кадетского корпуса имени Городовикова. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичной Администрации.



Отметим, что главный приз - преходящий Георгиевский щит в этом году завоевала Русская национальная гимназия имени Сергия Радонежского.



Фото: Администрация города Элисты