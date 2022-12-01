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12 мая, 10:35
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В парке Победы прошел ежегодный республиканский смотр казачьих классов "Георгиевский марш"

В парке Победы прошел ежегодный республиканский смотр казачьих классов "Георгиевский марш"

Мероприятие было приурочено к Дню Святого Георгия Победоносца и празднованию 9 мая. В мероприятии приняли участие учащиеся классов казачьей направленности школ Элисты и Приютненского лицея имени Карпенко, а также Казачьего кадетского корпуса имени Городовикова. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичной Администрации.

Отметим, что главный приз - преходящий Георгиевский щит в этом году завоевала Русская национальная гимназия имени Сергия Радонежского.

Фото: Администрация города Элисты

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