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12 мая, 09:25
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В эти дни орлы, которых с каждым годом в Калмыкии становится всё меньше, выкармливают птенцов

В эти дни орлы, которых с каждым годом в Калмыкии становится всё меньше, выкармливают птенцов

Наша съёмочная группа на территории государственного заповедника "Чёрные земли" случайно наткнулась на большое многолетнее гнездо степного хозяина. Этим трём орлятам, появившимся на свет в начале мая, ещё предстоит нарастить мышцы и подготовиться к первому полёту.

Для этого родители без устали приносят им хорьков, зайцев, ежей и разную падаль, но основу их питания составляют суслики. И в местах, где люди истребляют этих грызунов, чаще всего вырастить потомство орлам не удаётся из-за бескормицы. Ещё одна проблема для их сохранения - линии электропередач. А потому дальнейшая судьба этих и других орлят зависит не только от них самих, но и от нас!

И если негативные антропогенные факторы так и продолжат оказывать сильное воздействие на калмыцкую степь – дом для орла и других видов, связанных между собой тесными экологическими связями, мы рискуем потерять этих величественных птиц.

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