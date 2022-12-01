В эти дни орлы, которых с каждым годом в Калмыкии становится всё меньше, выкармливают птенцов

Наша съёмочная группа на территории государственного заповедника "Чёрные земли" случайно наткнулась на большое многолетнее гнездо степного хозяина. Этим трём орлятам, появившимся на свет в начале мая, ещё предстоит нарастить мышцы и подготовиться к первому полёту.



Для этого родители без устали приносят им хорьков, зайцев, ежей и разную падаль, но основу их питания составляют суслики. И в местах, где люди истребляют этих грызунов, чаще всего вырастить потомство орлам не удаётся из-за бескормицы. Ещё одна проблема для их сохранения - линии электропередач. А потому дальнейшая судьба этих и других орлят зависит не только от них самих, но и от нас!



И если негативные антропогенные факторы так и продолжат оказывать сильное воздействие на калмыцкую степь – дом для орла и других видов, связанных между собой тесными экологическими связями, мы рискуем потерять этих величественных птиц.