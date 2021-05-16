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9 июня, 18:48
НовостиОбразование

В стенах КалмГУ состоялось подписание соглашения между министерством цифрового развития региона и руководством опорного ВУЗа

В стенах КалмГУ состоялось подписание соглашения между министерством цифрового развития региона и руководством опорного ВУЗа

Это важный момент в истории многолетнего сотрудничества, отметил глава ведомства Алексей Этеев, документ позволит готовить собственных профильных специалистов. Как было озвучено, образовательная программа КалмГУ открывает возможности участвовать в различных проектах регионального и федерального значения. А в дальнейшем – вывести инфраструктуру региона на новый уровень развития.

Ректор Калмыцкого государственного университета Бадма Салаев  заверил, что сотрудники университета сделают всё, чтобы внести максимальный вклад в успешную реализацию Нацпроекта «Цифровая экономика» в регионе.

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