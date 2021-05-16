Молочная продукция и тайная лаборатория

Управлением Россельхознадзора при проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлены факты недостоверного декларирования молочной продукции одной из торговых марок. Установлено, что предпринимателем оформлено пять деклараций о соответствии на простоквашу, ряженку, кефир, молоко-пастеризованное и топленое, на основании протоколов испытательной лаборатории в Белгороде.

Однако, данным Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям,такая лаборатория отсутствует по месту государственной регистрации и осуществления деятельности.

По данному факту в отношении предпринимателя Управлением Россельхознадзора составлен протокол об административном правонарушении. Выдано предписание о прекращении действия пяти деклараций о соответствии. Сумма штрафа составила 75 тысяч рублей.