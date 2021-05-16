В Калмыкии ожидается ухудшение погоды

Сегодня ночью, утром и до конца дня 10 июня в Республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду.

В связи с этим региональное управление МЧС прогнозирует возникновение происшествий, связанных с подтоплением, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, повреждением кровли, повалом деревьев, порывами линий связи и электропередач. Также возможны отключения трансформаторных подстанций, удары молнией.

Будьте осторожны, находясь на улице, при возможности не покидайте своих домов.