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9 июня, 19:12
НовостиПроисшествия

В Калмыкии ожидается ухудшение погоды

В Калмыкии ожидается ухудшение погоды

Сегодня ночью, утром и до конца дня 10 июня в Республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду.

 В связи с этим региональное управление МЧС прогнозирует возникновение происшествий, связанных с подтоплением, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, повреждением кровли, повалом деревьев, порывами линий связи и электропередач. Также возможны отключения трансформаторных подстанций, удары молнией.

Будьте осторожны, находясь на улице, при возможности не покидайте своих домов.

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