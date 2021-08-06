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5 октября, 16:32
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В стенах КалмГУ сегодня чествовали ветеранов педагогического труда

В стенах КалмГУ сегодня чествовали ветеранов педагогического труда

Им вручили эксклюзивные медали, награды, особые благодарственные письма с поздравлениями. С приветственным словом выступил ректор ВУЗа Бадма Салаев. Он напомнил, что в преддверии Дня учителя коллектив и студенты запустили различные акции: «Марафон благодарности», «Почему я выбрал педагогическое образование».

Отметили и вклад доцента кафедры технологии и менеджмента профессионального образования КалмГУ Болота Турдуматова, который отмечает двойной праздник. Ему сегодня 75 лет. Под его руководством созданы и работают лаборатория информатики, различные учебные мастерские. В ВУЗе Болот Турдуматов преподает 44 года.

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