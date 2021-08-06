Ученики 30 классов школ республики переведены на удаленный режим занятий

Закрыто 5 групп в детских садах. Дело в том, что подрастающее поколение все чаще болеет коронавирусом. За неделю рост отмечается в Яшалтинском, Юстинском РМО, а в Малодербетовском районе все еще напряженная эпидситуация. Об этом сегодня сообщили в Роспотребнадзоре. Что касается вакцинации, то на сегодня привито более 76 тысяч человек.

Медсестра горполиклиники Светлана Эрендженова говорит, что в день прививку от коронавируса получают около двухсот человек. Летом было больше. Пройти процедуру всем советует пенсионер Николай Кочервин. Еще в прошлом году он перенес болезнь. Недавно вакцинировался двойной дозой антиковидного препарата. Теперь решил защититься от гриппа. Говорит, из-за возраста находится в зоне риска, поэтому следит за здоровьем, выполняя все рекомендации врачей.

Риск заражения от коронавируса многие снижают вакцинацией. На сегодня ее прошли более 76 тысяч жителей республики. А для создания коллективного иммунитета надо, чтобы привились 164 тысячи 822 человека. Это станет возможным, в первую очередь, за счет получения укола антиковидным препаратом, говорит Главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев. По его словам, в республике, в отличие от ряда других субъектов, ситуация не такая напряженная - благодаря мерам, принятым летом.

Напомним, тогда вышел указ Главы региона о запрете проведения массовых мероприятий. Сейчас больше болеют дети. Ученики некоторых образовательных заведений переведены на удаленный формат занятий.

Сейчас специалисты отмечают небольшой спад заболеваемости. Но впереди атака сезонных инфекций, которая может осложнить эпидситуацию. Более того, в ноябре Роспотребнадзор Калмыкии прогнозирует четвертую волну коронавируса. Поэтому о мерах личной профилактики забывать не стоит. Как и о своевременной вакцинации.