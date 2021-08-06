Сегодня Всемирный день учителя

Лучшие из них за достижения в сфере образования республики получили Почетные грамоты Президента, минпросвещения России, благодарности Главы Калмыкии. Слова признательности звучат в адрес тех, кто помогает подрастающему поколению вступить во взрослую жизнь, учит уважению, любви к ближнему.

Среди героев дня, теперь уже, Заслуженный учитель Калмыкии Виктор Абеев. Физкультуру он преподает в Ики-Чоносовской школе имени Дорджиева уже более 40 лет.

Звание "Заслуженный учитель Калмыкии" в торжественной обстановке получила и Наталия Конкаева. Из 40 лет труда в области образования - половину она проработала преподавателем начальных классов в родной Цаган-Нурской средней школе имени Санджирова. В профессиональный праздник она с теплотой вспоминает своих наставников.

Глава Калмыкии вручил заслуженную награду и Светлане Шевеновой. Указ о присвоении ей высокого звания "Народный учитель России" подписал Владимир Путин. Обществовед и историк, она известна на всю республику.

Бату Хасиков поздравил с праздником всех работников сферы образования, ветеранов отрасли. Он отметил, что в Калмыкии замечательные учителя, верные долгу. От их работы зависит будущее республики.

Начиная с этого года, почти вдвое увеличилась и премия Главы региона. По сто тысяч рублей получили 9 педагогов. Среди них - учитель начальных классов Приютненской многопрофильной гимназии Наталья Хулхачиева.

Как отметил Глава Калмыкии, учителя – это достояние республики. Потому, их поддержка продолжится. В этом году для педагогов уже увеличились региональные выплаты за классное руководство с 2 тысяч до 4 тысяч рублей. А, начиная со следующего года, единовременные подъемные для молодых кадров достигнут двухсот тысяч рублей. Для тех, кто будет начинать свою трудовую деятельность в сельской школе, сумма составит уже триста тысяч.