В Ставропольском крае установлены два карантина по африканской чуме свиней

Этот вирус был обнаружен в трупах павших животных на территории двух населенных пунктов Апанасенковского района Ставрополья. В связи с ухудшением эпизоотической ситуации на границе республики ветслужбой Калмыкии оперативно проводится комплекс мер по недопущению завоза вируса африканской чумы.

Как нам стало известно, специалистами провели обход в населенных пунктах Соленое и Октябрьский с целью установления точного количества поголовья свиней и осмотрели животных. Ситуация находится на постоянном контроле ведомства.