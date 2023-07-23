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25 июля, 08:48
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В Ставропольском крае установлены два карантина по африканской чуме свиней

В Ставропольском крае установлены два карантина по африканской чуме свиней

Этот вирус был обнаружен в трупах павших животных на территории двух населенных пунктов Апанасенковского района Ставрополья. В связи с ухудшением эпизоотической ситуации на границе республики ветслужбой Калмыкии оперативно проводится комплекс мер по недопущению завоза вируса африканской чумы.

Как нам стало известно, специалистами провели обход в населенных пунктах Соленое и Октябрьский с целью установления точного количества поголовья свиней и осмотрели животных. Ситуация находится на постоянном контроле ведомства.

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