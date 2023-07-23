  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 июля, 08:41
Новости

В Калмыкии собрано свыше пятисот тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, обмолоченная площадь составляет свыше 180-ти тысяч гектаров, это около 65% от всей уборочной площади

В Калмыкии собрано свыше пятисот тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, обмолоченная площадь составляет свыше 180-ти тысяч гектаров, это около 65% от всей уборочной площади

Об этом нам сообщили в пресс-службе Минсельхоза Калмыкии. По словам профильного министра Тимура Гаваева, на сегодняшний день средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет около 27 центнера с гектара. Это позволяет прогнозировать общий сбор зерна не ниже уровня прошлого года.

При этом у животноводов наступает активная пора по заготовке кормов. Уже заготовлено свыше 160 тыс. тонн, это 40% от потребности. Заготовка продолжается. Подчеркнул Тимур Гаваев.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия