В Калмыкии собрано свыше пятисот тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, обмолоченная площадь составляет свыше 180-ти тысяч гектаров, это около 65% от всей уборочной площади

Об этом нам сообщили в пресс-службе Минсельхоза Калмыкии. По словам профильного министра Тимура Гаваева, на сегодняшний день средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет около 27 центнера с гектара. Это позволяет прогнозировать общий сбор зерна не ниже уровня прошлого года.

При этом у животноводов наступает активная пора по заготовке кормов. Уже заготовлено свыше 160 тыс. тонн, это 40% от потребности. Заготовка продолжается. Подчеркнул Тимур Гаваев.