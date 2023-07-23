  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 июля, 14:08
Новости

Министерство сельского хозяйства Республики продолжает оказывать поддержку в технической модернизации АПК

Министерство сельского хозяйства Республики продолжает оказывать поддержку в технической модернизации АПК

Ключевой механизм этой работы - льготный лизинг, который позволяет аграриям приобретать современную сельхозтехнику и оборудование на наиболее привлекательных и выгодных условиях. Они направлены на поддержку сельхозтоваропроизводителей, на которых возложена задача обеспечения продовольственной безопасности страны и успешного проведения полевых работ в текущей экономической ситуации.

Как нам сообщили в пресс-службе профильного ведомства, глава КФХ Яшкульского района один из первых по программе льготного лизинга получил новый фронтальный погрузчик, произведенный ОАО «Амкодор». Это ведущая белорусская компания, которая специализируется на производстве и реализации дорожно-строительной, лесозаготовительной, сельскохозяйственной спецтехники. Машины производства «Амкодор» отличаются своей надежностью, высокими технологическими характеристиками и удобством.

Всего с начала года аграриями Республики приобретено 50 тракторов, 10 зерноуборочных комбайна, а также 20 единиц прочей техники.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия