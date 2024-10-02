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4 октября, 11:41
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В состоявшемся накануне Круге элистинского городского казачьего общества новым атаманом избран Бадма Дорджиев.

В состоявшемся накануне Круге элистинского городского казачьего общества новым атаманом избран Бадма Дорджиев.

Бадма Геннадьевич более 10 лет состоит в рядах казаков Калмыкии, активный участник в реализации крупных проектов Калмыкии, помогает нашим землякам в зоне СВО.

После Круга прошло совещание в штабе калмыцкого казачьего округа. С благодарностью проводили бывшего атамана Олега Хейчиева, посвятившего развитию городского казачьего общества Элисты более десяти лет.

Ни один казак не мыслит себя без нагайки. Нагайкой в казачьей культуре наказывают и, в то же время, она является символом почитания. Ее используют в обряде посвящения казака в атаманы.

Старейшина трижды ударял атамана нагайкой. Это символизировало полное подчинение атамана устоям и правилам войска.

Бадма Дорджиев успешно прошел обряд посвящения казака в атаманы.

Фото: Союз казачьей молодежи Калмыкии

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