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4 октября, 10:55
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Спортсменка из Калмыкии Аюна Менкенова в четверть финале Первенства Мира по тхэквондо среди юниоров завоевала Бронзовую медаль.

Спортсменка из Калмыкии Аюна Менкенова в четверть финале Первенства Мира по тхэквондо среди юниоров завоевала Бронзовую медаль.

Юниорский чемпионат проводится в эти дни в южнокорейском городе Чхунчхоне. Аюна победила соперницу из Мексики и вышла в четверть финал первенства. Юная спортсменка - воспитанница республиканской школы олимпийского резерва и Федерации тхэквондо РК. Она входит в состав юниорской сборной России.

Тяжелейший полуфинал позади. Аюна уступает южнокорейской спортсменке 2-1, ей присуждена Бронзовая медаль Первенства мира по тхэквондо среди юниоров.

Фото: Министерство физической культуры РК

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