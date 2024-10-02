Спортсменка из Калмыкии Аюна Менкенова в четверть финале Первенства Мира по тхэквондо среди юниоров завоевала Бронзовую медаль.

Юниорский чемпионат проводится в эти дни в южнокорейском городе Чхунчхоне. Аюна победила соперницу из Мексики и вышла в четверть финал первенства. Юная спортсменка - воспитанница республиканской школы олимпийского резерва и Федерации тхэквондо РК. Она входит в состав юниорской сборной России.

Тяжелейший полуфинал позади. Аюна уступает южнокорейской спортсменке 2-1, ей присуждена Бронзовая медаль Первенства мира по тхэквондо среди юниоров.

Фото: Министерство физической культуры РК