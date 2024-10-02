Сегодня сотрудники и ветераны службы гражданской обороны Калмыкии празднуют 92-ю годовщину со дня образования российского ведомства

Трудно переоценить значимость гражданской обороны в деле защиты населения, промышленных и социальных объектов от чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий и природных катастроф. Пожарно-спасательные подразделения, оперативные службы, отвечающие за безопасность граждан, продолжают работать в режиме постоянной боевой готовности. От профессионализма и действий сотрудников зависит здоровье и жизни людей.

Видео: МЧС Республики Калмыкия