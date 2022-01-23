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16 февраля, 18:30
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«Читаем Кугультинова». Прими участие во флешмобе в социальных сетях!

«Читаем Кугультинова». Прими участие во флешмобе в социальных сетях!

Все меньше времени остается до празднования 100-летнего юбилея непревзойденного мастера слова, Народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова.

Выдающийся писатель, обогатил сокровищницу калмыцкой литературы своими поэтическими шедеврами: выразительными стихами, философскими сказками и поэмами.

К столетию калмыцкого литературного гения на страницах ГТРК «Калмыкия» в социальных сетях мы проводим флешмоб «Читаем Кугультинова», в котором может принять участие каждый желающий.

Записывайте на видео, как вы читаете свои любимые произведения выдающегося поэта на русском и калмыцком языках и присылайте нам в директ, мы опубликуем их на нашей странице. Выкладывайте видео на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #ЧитаемКугультинова!
Делитесь эмоциями, и пусть вас услышит и увидит каждый!

ГТРК «Калмыкия» также запустила рубрику «Наш Кугультинов».
Зрителей ожидают встречи с теми, кто лично знал мэтра калмыцкой литературы, был близко знаком с Народным поэтом.

Передачи из цикла «Наш Кугультинов» выходят каждый четверг на канале «Россия 24» на русском языке. И каждую среду в программе «Орюни гарц» на калмыцком.

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