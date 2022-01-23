В Калмыкии активно реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения

Ее цель – обеспечить доступной медицинской помощью жителей малых населенных пунктов и отдаленных местностей. Программа рассчитана до 2025 года. За два года реализации уже построено 34 фельдшерско-акушерских пункта в районах республики. В том числе, в посёлках Бургуста и Джурак Целинного района, а в Хар-Булуке появился офис врача общей практики. Подробности в нашем следующем материале.

Фельдшерско-акушерский пункт в Бургусте – мечта не одного поколения сельчан. Новое строение – рядом с домом Безруковых. А потому, Валентина Петровна не скрывает радости.

Штат ФАПа укомплектован. Во многом, благодаря реализации программы «Земский доктор». Необходимая неотложная помощь жителям Бургусты оказывается теперь на месте.

Свой медпункт и в поселке Джурак. До этого – за медпомощью обращались в офис врача общей практики, расположенного в Хар-Булуке, за десятки километров – от места жительства. В 2018 году – и этот объект был капитально отремонтирован.

Сейчас, в рамках программы развития медпомощи в малых населённых пунктах, администрация СМО готовится к благоустройству территории вокруг ФАПа. Уже закуплен материал для калитки и ворот. Между тем, начато строительство офисов врачей общей практики и фельдшерско-акушерских пунктов – в селах Вознесеновка, Тундутово и Эсто-Алтай, в поселках Ергенинский, Восход, Песчаный, Адык и Привольный. А совсем скоро появится новый медпункт и в поселке Первомайский Приютненского района.

Сейчас прием пациентов ведется в старом здании. В ожидании новоселья и жители села Тундутово. Площадь нового здания ФАПа - 180 квадратных метров. Планируется, что принимать здесь смогут более 20 человек в день. Строительные работы в самом разгаре. Об этом рассказала нам по телефону главный врач Малодербетовской районной больницы Евгения Сулукова,

В планах текущего года – строительство ФАПов в поселках Привольный Яшкульского района, Красный партизан Яшалтинского, в Годжуре и Ергенинском.