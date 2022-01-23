Прокуратура Целинного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя
Следите за новостями в Instagram!
Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью человека.
По версии следствия, 23 ноября прошлого года мужчина, в ходе возникшей ссоры со своим односельчанином, ножом нанес ему удар в область шеи, причинив колото-резаное ранение шеи слева с полным пересечением внутренней яремной вены, которое расценивается как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.
Он же, зная, что незаконный оборот оружия запрещен, хранил самодельный револьвер в шкафу спальной комнаты домовладения до непосредственного изъятия сотрудниками полиции в ходе обыска.
Уголовное дело направлено в Целинный районный суд для рассмотрения по существу.