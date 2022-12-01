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20 апреля, 16:05
Новости

В Сочи прошло Первенство Южного федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров, сообщает пресс-служба Минспорта

В Сочи прошло Первенство Южного федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров, сообщает пресс-служба Минспорта
В нем участвовали более 100 спортсменов, в том числе представители степной республики. В составе сборной Калмыкии на соревнованиях выступили молодые борцы, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки. 
 
В их числе Валерий Магутов и Равдан Джуджинов, занявшие 1 место. Победители соревнований примут участие в финале Первенства России по греко-римской борьбе. 
 
Он состоится 6-10 июня в Альметьевске.
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