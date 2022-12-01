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21 апреля, 08:31
Новости

Сегодня в Элисте состоится региональный чемпионат "Абилимпикс"

Сегодня в Элисте состоится региональный чемпионат "Абилимпикс"

Он проводится в рамках президентской платформы "Россия - страна возможностей". В нем участвуют лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проходят по 11 компетенциям, в том числе веб-дизайн, дошкольное воспитание, учитель начальных классов, медицинский и социальный уход и другие.

Как сообщает телеграм-канал Министерства образования и науки Калмыкии, главной площадкой станет "Элистинский политехнический колледж". Напомним, что чемпионаты профессионального мастерства проходят в Калмыкии ежегодно с 2018 года.

Фото: vk.com/minobrnauki08

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