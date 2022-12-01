Уже в эти выходные в Элисте состоится главное гастрономическое событие года - фестиваль калмыцкой кухни "МаханФест"

Это ежегодное мероприятие, которое проходит в рамках празднования Фестиваля Тюльпанов. В этом году, жители и гости республики узнают о семи чудесах Калмыкии, посетив несколько локаций, раскрывающих историю и традиции народа.



Как сообщает пресс-служба профильного министерства, на одной из площадок - "Махан", все желающие смогут попробовать национальные блюда, принять участие в турнире по поеданию беригов и в кулинарных мастер-классах. Главным событием здесь станет мастер-шоу по приготовлению "Баранины на костре" и "Кюр".



Отмечу, мероприятие проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".