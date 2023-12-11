13 декабря, 08:52
В следующем году успешно завершившие обучение по программе проекта "Код будущего" получат дополнительные баллы при поступлении в вузы
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Выпускникам программы ряд ВУЗов предоставляют от 2 до 10 баллов при поступлении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Напомним, образовательный проект даёт возможность обучающимся в течение двух лет изучить современные языки программирования. В 2023-2024 учебном году было подано 844 заявки.