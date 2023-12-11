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13 декабря, 09:37
Новости

«Парта Героя» и в Уланхольской школе имени Зая- Пандиты

«Парта Героя» и в Уланхольской школе имени Зая- Пандиты

Она посвящена участнику Афганской войны Анатолию Очирову – выпускнику школы, герою- интернационалисту. Анатолий проходил службу в 181- мотострелковом полку в городе Кабул. Летом 1982 года была начата операция в ущелье Панджемер.

В одном из боев Очиров был ранен в ногу, но продолжал вести бой. После завершения операции его наградили медалью «За отвагу». Через год вместе со своим отделением он вывел из окружения взвод, попавший в засаду. Этот его подвиг был отмечен орденом «Красной Звезды».

Фото: Лаганское РМО

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