13 декабря, 09:37
«Парта Героя» и в Уланхольской школе имени Зая- Пандиты
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Она посвящена участнику Афганской войны Анатолию Очирову – выпускнику школы, герою- интернационалисту. Анатолий проходил службу в 181- мотострелковом полку в городе Кабул. Летом 1982 года была начата операция в ущелье Панджемер.
В одном из боев Очиров был ранен в ногу, но продолжал вести бой. После завершения операции его наградили медалью «За отвагу». Через год вместе со своим отделением он вывел из окружения взвод, попавший в засаду. Этот его подвиг был отмечен орденом «Красной Звезды».
Фото: Лаганское РМО