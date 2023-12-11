Сегодня остается последний день до большой пресс-конференции с Президентом России

В прямом эфире Владимир Путин подведет итоги года. Он уже начал знакомиться с обращениями граждан. Жители Калмыкии могут задать вопросы через горячую линию или на платформах вконтакте и одноклассники. Ответ будет дан на все вопросы, даже если не попадут в эфир — отреагируют либо местные власти, либо активисты.

Доступны и другие способы: смс, соцсети, сайт и приложение. Отметим, что завтра в связи с прямым эфиром Президента – отменяется дневной выпуск Вестей Калмыкии.