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13 декабря, 07:06
Новости

Сегодня остается последний день до большой пресс-конференции с Президентом России

В прямом эфире Владимир Путин подведет итоги года. Он уже начал знакомиться с обращениями граждан. Жители Калмыкии могут задать вопросы через горячую линию или на платформах вконтакте и одноклассники. Ответ будет дан на все вопросы, даже если не попадут в эфир — отреагируют либо местные власти, либо активисты.

Доступны и другие способы: смс, соцсети, сайт и приложение. Отметим, что завтра в связи с прямым эфиром Президента – отменяется дневной выпуск Вестей Калмыкии.

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