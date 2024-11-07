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9 ноября, 07:29
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В следующем году Калмыкия получит субвенцию от ФОМса 679,6 млн рублей!

В следующем году Калмыкия получит субвенцию от ФОМса 679,6 млн рублей!

Это позволит более основательно решить задачи с закупкой современного оборудования, лекарственных препаратов, расходных материалов и в целом – улучшить качество и доступность здравоохранения в регионе. Об этом сообщил глава региона Бату Хасиков после встречи с председателем Федерального фонда ФОМС Ильей Баланиным. Это больше, чем в нынешнем году, когда при поддержке Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко республике удалось получить субсидию в размере 436,1 млн рублей. Средства были направлены на закрытие кредиторской задолженности медицинских учреждений.

Фото: Официальный канал Главы Республики Калмыкия

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