Сегодня участники ралли-рейда «Великая степь» стартуют в два заезда по 134 километров.

Это еще один шаг в развитии автоспорта в Калмыкии», - уверены его организаторы . По их словам, трассу начали готовить за два месяца до начала состязания. Эта проба перед чемпионатом России, который пройдет в Калмыкии в следующем году. Сейчас отрабатывается маршрут и все логистические моменты. В гонках принимают участие представители степного региона. Для них - это возможность набраться опыта для участия в более масштабных заездах. Состязания проходят в нескольких категориях среди легковых автомобилей и полноприводных мотовездеходов. Задача заключается в том, чтобы преодолеть расстояние по максимально верному маршруту и выполнить все дополнительные задания.