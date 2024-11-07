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9 ноября, 06:42
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Сегодня участники ралли-рейда «Великая степь» стартуют в два заезда по 134 километров.

Сегодня участники ралли-рейда «Великая степь» стартуют в два заезда по 134 километров.

Это еще один шаг в развитии автоспорта в Калмыкии», - уверены его организаторы . По их словам, трассу начали готовить за два месяца до начала состязания. Эта проба перед чемпионатом России, который пройдет в Калмыкии в следующем году. Сейчас отрабатывается маршрут и все логистические моменты. В гонках принимают участие представители степного региона. Для них - это возможность набраться опыта для участия в более масштабных заездах. Состязания проходят в нескольких категориях среди легковых автомобилей и полноприводных мотовездеходов. Задача заключается в том, чтобы преодолеть расстояние по максимально верному маршруту и выполнить все дополнительные задания.

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