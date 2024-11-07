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9 ноября, 07:35
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Учащиеся Калмыкии приняли участие в акции "Чистый памятник"

Учащиеся Калмыкии приняли участие в акции "Чистый памятник"

Накануне обучающиеся 7 класса школы Артезиана под руководством классного руководителя привели в порядок территорию вокруг памятника: собрали мусор, убрали опавшую листву и ветки.

Благоустройство памятника — это дань памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью. Это, та малая часть наших дел, с помощью которых мы выражаем свою благодарность всем тем, кто оставил свою жизнь, ради мирного неба в будущем.

Фото: Артезианская школа им.З.Н.Босчаевой

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