Учащиеся Калмыкии приняли участие в акции "Чистый памятник"

Накануне обучающиеся 7 класса школы Артезиана под руководством классного руководителя привели в порядок территорию вокруг памятника: собрали мусор, убрали опавшую листву и ветки.

Благоустройство памятника — это дань памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью. Это, та малая часть наших дел, с помощью которых мы выражаем свою благодарность всем тем, кто оставил свою жизнь, ради мирного неба в будущем.

Фото: Артезианская школа им.З.Н.Босчаевой