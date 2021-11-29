В следующем году Калмыкии будет выделено почти 350 миллионов

А в 2023 – чуть более 370 миллионов. Распоряжение о распределении более 24 миллиардов рублей подписал сегодня Михаил Мишустин. Об этом сообщает официальный сайт Правительства РФ. Субсидии положены 23 регионам, в которых в ближайшие годы будут построены 49 современных школ и появятся 45 тысяч дополнительных учебных мест.

Помимо федеральных денег, средства на эти цели направят и сами субъекты. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов.

Лучшие проекты новых учебных заведений отбирают в рамках программы «Развитие образования». Первые два этапа завершились весной и осенью. Уже объявлен следующий отбор, итоги которого будут подведены в начале будущего года.