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21 декабря, 17:04
НовостиСтроительство

Калмыкия получит почти 137 миллионов на строительство и ремонт дорог в будущем году

Калмыкия получит почти 137 миллионов на строительство и ремонт дорог в будущем году

И столько же в 2023-м. В целом 100 миллиардов распределены на эти цели в 84 субъекта. Такое распоряжение подписал Глава правительства страны Михаил Мишустин.

Он отметил, что в результате будут приведены в нормативное состояние около 3 тысяч километров автомагистралей, реализованы два десятка значимых для регионов проектов в отрасли, включая возведение и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок.

Эта мера входит в план реализации федерального проекта "Содействие развитию дорог регионального или межмуниципального местного значения".  

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