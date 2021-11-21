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21 декабря, 14:37
НовостиЭкология

Ежегодно сотрудники заповедника «Черные земли» становятся свидетелями ожесточенных стычек между самцами сайгаков

Ежегодно сотрудники заповедника «Черные земли» становятся свидетелями ожесточенных стычек между самцами сайгаков

Подобные декабрьские баталии в период гона всегда стараются запечатлеть на камеру, ведь это интересные моменты из жизни дикой природы. Порой, эти столкновения заканчиваются смертью одного из соперников. Если дерущиеся равны по силам, то выяснение отношений между ними может длиться десятки минут, пока кто-то из соперников удачным приемом не свалит оппонента.

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