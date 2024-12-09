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10 декабря, 07:16
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В следственном управлении СК России по Республике Калмыкия состоялось торжественное награждение победителей конкурса детского рисунка

В следственном управлении СК России по Республике Калмыкия состоялось торжественное награждение победителей конкурса детского рисунка

В следственном управлении СК России по Республике Калмыкия состоялось торжественное награждение победителей конкурса детского рисунка, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией.

По решению конкурсной комиссии победителями признаны Андрей Молчанов и Амуланга Мухараева. Их творческие работы отправлены в Москву, на финальный этап в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации.

В числе призеров дети сотрудников следственного управления Камилла Кабакова, Энкира Бембеева, Баирта Одгаева.

Руководитель управления Константин Антохов поздравил участников с заслуженными наградами и вручил подарки.

Фото: Следком Калмыкии

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