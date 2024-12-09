В следственном управлении СК России по Республике Калмыкия состоялось торжественное награждение победителей конкурса детского рисунка
Смотрите наши видео на YouTube!
В следственном управлении СК России по Республике Калмыкия состоялось торжественное награждение победителей конкурса детского рисунка, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией.
По решению конкурсной комиссии победителями признаны Андрей Молчанов и Амуланга Мухараева. Их творческие работы отправлены в Москву, на финальный этап в центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации.
В числе призеров дети сотрудников следственного управления Камилла Кабакова, Энкира Бембеева, Баирта Одгаева.
Руководитель управления Константин Антохов поздравил участников с заслуженными наградами и вручил подарки.
Фото: Следком Калмыкии