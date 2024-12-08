10 декабря, 10:13
 1 °C
105,1
99,38
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 декабря, 07:10
НовостиСобытиеСельское хозяйство

Аграрии Калмыкии закончили агрофитомелиоративные мероприятия по закреплению песков

Аграрии Калмыкии закончили агрофитомелиоративные мероприятия по закреплению песков

Они проведены на площади 4239 гектаров в Лаганском и Черноземельском районах. Посадка джузгуна безлистного проводилась в оптимальные агротехнические сроки. В начале декабря рабочая группа проверила реализацию проекта мелиорации в Уланхольском СМО Лаганского района. Результаты проверки подтвердили качественное выполнение работ: продуктивной влаги на глубине посадки черенков в достаточном количестве, качество посадочного материала хорошее, как и наличие жизнеспособных почек.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия