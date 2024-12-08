Аграрии Калмыкии закончили агрофитомелиоративные мероприятия по закреплению песков

Они проведены на площади 4239 гектаров в Лаганском и Черноземельском районах. Посадка джузгуна безлистного проводилась в оптимальные агротехнические сроки. В начале декабря рабочая группа проверила реализацию проекта мелиорации в Уланхольском СМО Лаганского района. Результаты проверки подтвердили качественное выполнение работ: продуктивной влаги на глубине посадки черенков в достаточном количестве, качество посадочного материала хорошее, как и наличие жизнеспособных почек.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии