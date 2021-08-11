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8 октября, 13:35
НовостиКриминалПроисшествия

В Следственном управлении проведут проверку опубликованной в социальной сети информации

В Следственном управлении проведут проверку опубликованной в социальной сети информации

Речь идёт о случае, якобы, произошедшем в Элистинском роддоме. В сети появилась видеозапись, на которой медицинский работник высказывает намерения выбросить новорожденного ребенка в окно, в случае если тот не перестанет плакать.

В связи с опубликованной информацией, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калмыкии организовано проведение проверки.

По результатам будет принято процессуальное решение.

Проверку по данному случаю организовала и Республиканская Прокуратура.

 В ее ходе, будет дана оценка деятельности должностных лиц бюджетного учреждения и регионального Министерства здравоохранения. 

  Предварительно установлено, что медицинский работник уволена.

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