В Следственном управлении проведут проверку опубликованной в социальной сети информации

Речь идёт о случае, якобы, произошедшем в Элистинском роддоме. В сети появилась видеозапись, на которой медицинский работник высказывает намерения выбросить новорожденного ребенка в окно, в случае если тот не перестанет плакать.

В связи с опубликованной информацией, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калмыкии организовано проведение проверки.

По результатам будет принято процессуальное решение.

Проверку по данному случаю организовала и Республиканская Прокуратура.

В ее ходе, будет дана оценка деятельности должностных лиц бюджетного учреждения и регионального Министерства здравоохранения.

Предварительно установлено, что медицинский работник уволена.