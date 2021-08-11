8 октября, 13:35
В Следственном управлении проведут проверку опубликованной в социальной сети информации
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Речь идёт о случае, якобы, произошедшем в Элистинском роддоме. В сети появилась видеозапись, на которой медицинский работник высказывает намерения выбросить новорожденного ребенка в окно, в случае если тот не перестанет плакать.
В связи с опубликованной информацией, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калмыкии организовано проведение проверки.
По результатам будет принято процессуальное решение.
Проверку по данному случаю организовала и Республиканская Прокуратура.
В ее ходе, будет дана оценка деятельности должностных лиц бюджетного учреждения и регионального Министерства здравоохранения.
Предварительно установлено, что медицинский работник уволена.
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