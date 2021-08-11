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8 октября, 14:09
НовостиОбщество

Теперь в приложении «Госуслуги Авто» стало больше функций

Теперь в приложении «Госуслуги Авто» стало больше функций

Как сообщили в министерстве цифрового развития Калмыкии, помимо предъявления электронного свидетельства о регистрации транспортного средства в виде QR-кода, пользователи могут оформить доверенность на него другому лицу. Также подать заявление на регистрацию машины. А если срок действия водительского удостоверения подходит к концу, можно записаться на его замену. Более того для покупателей автомобиля с пробегом появилась возможность просмотреть его историю.

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